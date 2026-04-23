Beim Rangieren

Mannheim: Von Sonne geblendet - 30.000 Euro Schaden nach Unfall

Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Linienbus in Mannheim ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Einer der beiden Fahrer wurde beim Rangieren von der Sonne geblendet.

Wegen der untergehenden Sonne konnte der Fahrer nicht erkennen, dass sein Fahrzeug auf die Straße ragte (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Wegen der untergehenden Sonne konnte der Fahrer nicht erkennen, dass sein Fahrzeug auf die Straße ragte (Symbolbild).

Mannheim. Ein Lastwagen ist am Mittwochabend beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Hafenstraße in Mannheim mit einem Linienbus zusammengestoßen. Eigenen Angaben zufolge wurde der 59-jährige Lkw-Fahrer und bemerkte deshalb nicht, dass er mit seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn geriet, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der in Richtung Mannheim-Jungbusch unterwegs war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt war mit der Unfallaufnahme betraut. (heh)

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