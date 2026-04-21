Zusammenstoß

Mannheim: Bahn entgleist nach Kollision mit Lkw

In Mannheim kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Lkw und Straßenbahn. Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme dauern an.

Bei einem Unfall in Mannheim ist eine Straßenbahn entgleist (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei einem Unfall in Mannheim ist eine Straßenbahn entgleist (Symbolbild).

Mannheim. Ein Lkw ist am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr in Mannheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, entgleiste der vordere Teil der Bahn durch die Kollision im Bereich der Feudenheimer Straße zum Übergang zur Straße Am Aubuckel. Nach ersten Erkenntnissen blieben sowohl der Lkw-Fahrer als auch die rund 30 Fahrgäste in der Straßenbahn unverletzt. Durch die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten kommt es vor Ort zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren. (sig)

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