Unfall

Straßenbahn in Mannheim nach Zusammenstoß entgleist

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Straßenbahn in Mannheim entgleist. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Nach dem Crash mit dem Lastwagen entgleiste die Straßenbahn. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Nach dem Crash mit dem Lastwagen entgleiste die Straßenbahn. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Straßenbahn in Mannheim entgleist. Die rund 30 Menschen in der Bahn blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch der Lastwagenfahrer habe ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzungen erlitten.

Warum die beiden Fahrzeuge im Osten der Stadt zusammenstießen, ist derzeit unklar. Die Unfallaufnahme und Reinigung laufen laut Polizei derzeit noch.

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