Unfälle

Unfall zwischen Straßenbahn und Lastwagen endet glimpflich

Crash mitten in Freiburg: Wie kam es zum Zusammenstoß von Straßenbahn und Lastwagen?

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Eine Straßenbahn und ein Lastwagen sind in der Freiburger Innenstadt zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei endete der Unfall glimpflich.

Demnach streiften sich die beiden Fahrzeuge am Donnerstag im Begegnungsverkehr. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand, weder der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer, noch der 47 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn und seine Passagiere. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz der Polizei beendet, wie ein Sprecher mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Lastwagen gestorben
Nürtingen

Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Lastwagen gestorben

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin in Nürtingen gestorben. Die Bundesstraße blieb für Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag gesperrt.

06.03.2026

Straßenbahn-Unfall in Kassel: Junge kommt glimpflich davon
Unfälle

Straßenbahn-Unfall in Kassel: Junge kommt glimpflich davon

Ein Zehnjähriger gerät in Kassel unter eine Straßenbahn und wird dabei nur leicht verletzt. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, blieb zunächst offen.

29.01.2026

Auto prallt mit Lastwagen zusammen – Fahrer tot
Aalen

Auto prallt mit Lastwagen zusammen – Fahrer tot

Tragischer Crash auf der B19: Ein Autofahrer stirbt, ein Lkw-Fahrer kommt verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam.

05.12.2025

Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer nach Unfall mit Zug
Unfall an Bahnübergang

Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer nach Unfall mit Zug

Die Kollision an einem Bahnübergang endet glimpflich. Gegen den Fahrer des Lastwagens wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

18.03.2025

Gleich zwei Straßenbahn-Unfälle in Mannheim
Wagen stark beschädigt

Gleich zwei Straßenbahn-Unfälle in Mannheim

Ein Auto biegt ab, doch es kommt eine Straßenbahn. Nur wenige Stunden nach der Kollision muss eine andere Straßbahn wegen eines Sprinters abrupt abbremsen. Beide Unfälle gehen glimpflich aus.

10.03.2025