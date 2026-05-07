Unfall mit Straßenbahn

Auto überschlägt sich mehrfach - Fahrerin verletzt

Crash auf der Kreuzung: Eine Autofahrerin landet in Heidelberg nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn im Krankenhaus. Was zur Kollision führte, ist noch nicht klar.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Heidelberg hat sich eine Frau mit ihrem Auto zweimal überschlagen. Die 26-jährige Fahrerin wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste blieben unverletzt. Ob eine defekte Signalanlage der Straßenbahn zu dem Unfall führte, ist bislang unklar. Dazu werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Der Verkehr wurde vorübergehend in beide Richtungen blockiert, weil die Straßenbahn mitten auf einer Kreuzung liegenblieb.

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