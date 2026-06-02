Rettungseinsatz

Straßenbahn in Berlin entgleist - 20 Verletzte

Eine Tram im Osten Berlins verunglückt. Die Bahn entgleist. Es gibt mehrere Verletzte. Was bekannt ist.

Eine Straßenbahn in Neu Hohenschönhausen ist entgleist. Bei dem Unfall gab es viele Verletzte. Foto: Christophe Gateau/dpa
Eine Straßenbahn in Neu Hohenschönhausen ist entgleist. Bei dem Unfall gab es viele Verletzte.

Berlin (dpa) - Bei einem Straßenbahnunfall in Berlin sind laut Feuerwehr 20 Menschen verletzt worden, 3 davon schwer. Sie werden in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher sagte. Auch einige der 17 leicht verletzten Fahrgäste sollen in Kliniken weiter behandelt werden. 

Nach Angaben der Feuerwehr ist ein Teil der Straßenbahn im Stadtbezirk Lichtenberg in einer Kurve vermutlich gegen einen Mast der Oberleitung gefahren. Dabei wurde die Seite rechts aufgerissen, wie der Sprecher sagte. Der letzte Wagen der Bahn sei dann aus dem Gleis gesprungen. 

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit knapp 60 Kräften vor Ort. Laut «B.Z» waren die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit einem Notfall-Manager an der Unfallstelle, um den Strom abzustellen. 

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Die Bergung der Bahn wird voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Tramlinien M5 und M17 seien unterbrochen. Es solle ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

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