Unfall im Bahnhofsviertel

Straßenbahnunfall im Bahnhofsviertel – Vier Leichtverletzte

Mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel werden vier Menschen bei einem Straßenbahnunfall leicht verletzt. Es kommt zu Einschränkungen im Nahverkehr.

Die Straßenbahn hatte vorne einen Schaden. Foto: Mona Wenisch/dpa
Die Straßenbahn hatte vorne einen Schaden.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Straßenbahnunfall im Frankfurter Bahnhofsviertel sind nach Angaben der Polizei vier Menschen leicht verletzt worden. Eine Bahn sei entgleist, teilte die Feuerwehr auf der Online-Plattform X mit. Die Rettungskräfte seien mit einer größeren Anzahl vor Ort. Der genaue Unfallhergang in der Münchner Straße war zunächst unklar. Am Hauptbahnhof in Frankfurt verlaufen mehrere Straßenbahnlinien.

Laut dem Verkehrsverbund RMV kommt es wegen des Unfalls zu Ausfällen, Teilausfällen und Umleitungen. «Die Linien 11, 12 und 14 werden in beiden Fahrtrichtungen über Sachsenhausen umgeleitet», heißt es auf der Homepage.

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