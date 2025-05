Mannheim: Wohnmobil aus Hofeinfahrt in Käfertal gestohlen

Mannheim. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Wohnmobil aus einer Hofeinfahrt im Mannheimer Stadtteil Käfertal gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug gegen 20 Uhr in einer Hofeinfahrt der Straße "Lichte Zeile" geparkt. Der Besitzer merkte am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr, dass sein grauer Citroen Pössel Summit 600 Plus verschwunden war.