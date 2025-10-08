Pro-Israel und Pro-Gaza

Mannheim: Zwei Kundgebungen zum Nahost-Konflikt

In Mannheim gab es gestern zwei Kundgebungen zum Nahost-Konflikt.

Beide Kundgebungen verliefen ohne weitere Zwischenfälle. (Symbolbild) Foto: Marco Schilling
Beide Kundgebungen verliefen ohne weitere Zwischenfälle. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tausende zu Gaza-Demo in Frankfurt erwartet
Nahost-Konflikt

Tausende zu Gaza-Demo in Frankfurt erwartet

Die Stadt hatte versucht, die Kundgebung zu verbieten. Aber Gerichte entschieden: Die pro-palästinensische Demonstration darf stattfinden.

30.08.2025

Gericht erlaubt Gaza-Demo in Frankfurt
Nahost-Konflikt

Gericht erlaubt Gaza-Demo in Frankfurt

Die Stadt hatte die pro-palästinensische Kundgebung am Samstag verboten. Das sei «nicht im Ansatz gerechtfertigt», sagt das Verwaltungsgericht.

28.08.2025

Berlin: Rund 680 Verfahren zum Nahost-Konflikt
Kriminalität

Berlin: Rund 680 Verfahren zum Nahost-Konflikt

Ein halbes Jahr dauert der Gaza-Krieg nach dem Hamas-Angriff auf Israel an. Bundesweit schoss die Zahl antisemitischer Vorfälle hoch. Die Zahl ist etwas gesunken. Doch es gibt keine Entwarnung.

06.04.2024

Nahost-Konflikt: EU fordert Feuerpausen für Gazastreifen

26.10.2023

UN-Generalsekretär fordert Feuerpause im Nahost-Konflikt
Krieg in Nahost

UN-Generalsekretär fordert Feuerpause im Nahost-Konflikt

Während eines Besuchs in Peking äußert sich António Guterres zur dramatischen Lage in Nahost. Vor der möglichen Bodenoffensive Israels ruft er dazu auf, «das epische menschliche Leid» zu lindern.

18.10.2023