Mannheim: Zwei Pkw bremsten Lastwagen auf Autobahn bis zum Stillstand aus
Eine BMW-Fahrerin und ein weiteres Auto haben auf der A656 bei Mannheim einen Lkw vollständig ausgebremst. Dadurch kam der Verkehrsfluss kurzzeitig zum Erliegen.
Mannheim. Ein Lastwagen-Fahrer ist am Freitagmirttag auf der A656 bei Mannheim von zwei Autofahrern bis zum Stillstand ausgebremst worden. Wie die Polizei berichtet, kam durch das Manöver der nachfolgende Verkehr auf der Autobahn kurzzeitig vollständig zum Stehen. Zuvor soll der Lkw eine BMW-Fahrerin abgedrängt haben. Da die genauen Hintergründe des Vorfalls weiterhin unklar sind, hat die Autobahnpolizei Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 4709 0 zu melden. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden ebenfalls gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. (heh)