Mannheimer Bloggerflohmarkt kommt als "Christmas Edition" ins Q6/Q7

Lokale Influencer verkaufen beim Bloggerflohmarkt am 18. November in Q6/Q7 in Mannheim ihre Second-Hand-Waren. Bei „cooler Event-Atmosphäre mit Livemusik, Drinks, Essen und vielem mehr“ kann von 14 bis 18 Uhr in den zahlreichen Produkten der Influencer gestöbert werden. Das Besondere: Diesmal steht der Flohmarkt unter dem Motto „Christmas Edition“, es kann also schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk erstanden werden.