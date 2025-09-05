Zeugenaufruf

Michelstadt: Illegales Autorennen endet in fünfstelligem Sachschaden

Der 23-jährige Fahrer eines der Autos von der Straße ab und landete rechts im Graben.

In Michelstadt kam der 23-jährige Fahrer eines der Autos von der Straße ab. Foto: Marco Schilling
In Michelstadt kam der 23-jährige Fahrer eines der Autos von der Straße ab.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Wohnungsbrand führt zu fünfstelligem Sachschaden
Feuerwehreinsatz

Mannheim: Wohnungsbrand führt zu fünfstelligem Sachschaden

In der Gustav-Seitz-Straße in Mannheim hat am Montagnachmittag eine Erdgeschosswohnung gebrannt. Verletzt wurde niemand, die Wohnung des 37-jährigen Bewohners ist jedoch nicht mehr bewohnbar.

05.08.2025

Mannheim/A6: Auffahrunfall mit fünfstelligem Sachschaden
Verkehrsunfall

Mannheim/A6: Auffahrunfall mit fünfstelligem Sachschaden

Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann am Montagmittag mit seinem Ford auf das Heck des vorausfahrenden Mercedes auf.

08.07.2025

Auto gerät in Graben - Fahrer erliegt Verletzungen
Auto landet im Graben

Auto gerät in Graben - Fahrer erliegt Verletzungen

Ein 50-Jähriger kommt auf der Bundesstraße 253 mit seinem Wagen von der Straße ab. Trotz Hilfe stirbt er im Krankenhaus.

03.06.2025

Fataler Spurwechsel: Ein Auto auf dem Dach - eines im Graben
Autobahn-Unfall

Fataler Spurwechsel: Ein Auto auf dem Dach - eines im Graben

Eine Autofahrerin wechselt von der mittleren auf die linke Fahrspur der A8 - und löst damit eine folgenschwere Kettenreaktion aus.

04.04.2025

A5: Alkoholisierter Fahrer flüchtet vor Polizei und landet im Graben 
Blaulicht

A5: Alkoholisierter Fahrer flüchtet vor Polizei und landet im Graben 

Auf der A5 bei Zwingenberg ist ein alkoholisierter Fahrer am Freitagabend vor der Polizei geflüchtet.

01.03.2025