Feuerwehreinsatz

Mannheim: Wohnungsbrand führt zu fünfstelligem Sachschaden

In der Gustav-Seitz-Straße in Mannheim hat am Montagnachmittag eine Erdgeschosswohnung gebrannt. Verletzt wurde niemand, die Wohnung des 37-jährigen Bewohners ist jedoch nicht mehr bewohnbar.