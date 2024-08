Mit Pistole Schüler bedroht?

Ein 52-jähriger Mann soll am Mittwochmittag, gegen 13.00 Uhr, aus einer Wohnung in der Biedensandstraße in Lampertheim heraus Schüler an einer Bushaltestelle mit einer Pistole bedroht haben. Wie die Polizei berichtet, begaben sich sofort mehrere Streifen zum Ort des Geschehens. Gegen 15.40 Uhr gelang es, den 52-jährigen Verdächtigen dazu zu bewegen, seine Wohnung zu verlassen. Er konnte danach durch die Beamten in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat und die Suche nach einer möglichen Tatwaffe dauern aktuell an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.