Nachtwandel lockt Tausende in den Jungbusch

Menschengruppen, die langsam durch die Beilstraße flanieren, wummernde Bässe und Rauch, der nach gegrillten Köstlichkeiten duftet und in der Luft hängt: Der 17. Nachtwandel der Stadt Mannheim Tourismus GmbH hat am Freitag und Samstag Tausende Menschen in den Jungbusch gelockt. Das Programm wurde vom Quartiermanagement Jungbusch entwickelt und von Eric Carstensen kuratiert. Unterstützung gab es vom Kulturamt und Startup-Netzwerk Next Mannheim in Sachen Organisation. Zusammen mit dem Nachtwandel-Team und Vertretern des Quartiers hat Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) das Spektakel am Freitag eröffnet.