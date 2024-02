One Billion Rising: Tanz-Demonstration gegen Gewalt an Frauen in der Region

Unter dem Motto „One Billion Rising - Rise For Freedom“protestieren so weltweit erneut Menschen gegen Gewalt an Frauen. Die Aktion, bei der alle Teilnehmer zu einem Lied einen Tanz präsentieren, findet bereits seit zwölf Jahren statt. Die Milliarde im Titel der Demonstration weist laut Dachorganisation auf die Statistik hin, dass eine von drei Frauen in ihrem Leben geschlagen oder vergewaltigt werde - dies entspreche einer Milliarde Betroffenen.

Die Choreographie wird zum Song „Break the Chain“ von Tena Clark aufgeführt. Auch in der Region wird dieses Lied in einigen Städten erklingen, in denen tanzend demonstriert wird.

Hier wird heute in der Region demonstriert

In Mannheim findet die Tanz-Demonstration um 18 Uhr auf dem Platz vor der Alten Feuerwache statt, sie wird unter anderem vom Verein Mannheim sagt Ja!, der Initiative FrauenLebenFreiheit Rhein-Neckar und dem Mannheimer Frauenhaus organisiert.

In Ludwigshafen treffen sich die Teilnehmer ab 16.30 Uhr vor der Rhein-Galerie am Platz der Deutschen Einheit. Veranstaltet wird die Aktion hier von Wildwasser und Notruf Ludwigshafen in Solidarität mit allen anderen Frauenunterstützungseinrichtungen.

In Heidelberg wird gleich an zwei Stellen getanzt: ab 12 Uhr auf der Plaza der SRH Hochschule Heidelberg und ab 17 Uhr auf dem Uniplatz Heidelberg.

In Speyer wird am Geschirrplätzel um 18 Uhr demonstriert.

In Landau auf dem Rathausplatz um 17 Uhr.

In Viernheim geht am Valentinstag ein bereits gefilmtes Tanzvideo online, in dem verschiedene Viernheimer Tanzgruppen auftreten.