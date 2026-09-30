Blaulicht

Person bei Pkw-Brand in Lampertheim gestorben

In der Nacht zum Mittwoch ist eine Person in einem Fahrzeug bei einem Pkw-Brand in Lampertheim ums Leben gekommen.

Symbolbild. Foto: Marco Schilling
Symbolbild.

Lampertheim. Bei einem Pkw-Brand in der Rosenaustraße in Lampertheim ist in der Nacht zum Mittwoch eine Person im Fahrzeug ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt wurde das brennende Fahrzeug gegen 2 Uhr gemeldet.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Identität der verstorbenen Person und zu den Umständen des Brandes. Weitere Informationen liegen zunächst nicht vor.

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