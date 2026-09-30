Person bei Pkw-Brand in Lampertheim gestorben
In der Nacht zum Mittwoch ist eine Person in einem Fahrzeug bei einem Pkw-Brand in Lampertheim ums Leben gekommen.
Lampertheim. Bei einem Pkw-Brand in der Rosenaustraße in Lampertheim ist in der Nacht zum Mittwoch eine Person im Fahrzeug ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt wurde das brennende Fahrzeug gegen 2 Uhr gemeldet.
Die Kriminalpolizei ermittelt zur Identität der verstorbenen Person und zu den Umständen des Brandes. Weitere Informationen liegen zunächst nicht vor.