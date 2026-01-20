Lampertheim: Pkw kollidiert mit Lkw vor Tankstelle auf B44 

Lampertheim. Auf der Mannheimer Straße (B 44) in Lampertheim ist es am Montagnachmittag, 19. Januar 2026, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.25 Uhr kollidierten vor der Esso-Tankstelle in Höhe der Hausnummer 8 ein Pkw und ein Lastwagen.

Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz vom Tankstellengelände auf die Bundesstraße einfahren und in Richtung Bürstadt weiterfahren. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw-Gespann mit der Aufschrift „Action“, das aus Richtung Mannheim kommend auf der linken Fahrspur ebenfalls in Richtung Bürstadt unterwegs war.