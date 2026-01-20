Lampertheim: Pkw kollidiert mit Lkw vor Tankstelle auf B44
Auf der B44 kam es vor der Esso-Tankstelle zu einem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw beobachtet haben.
Lampertheim. Auf der Mannheimer Straße (B 44) in Lampertheim ist es am Montagnachmittag, 19. Januar 2026, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.25 Uhr kollidierten vor der Esso-Tankstelle in Höhe der Hausnummer 8 ein Pkw und ein Lastwagen.
Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz vom Tankstellengelände auf die Bundesstraße einfahren und in Richtung Bürstadt weiterfahren. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw-Gespann mit der Aufschrift „Action“, das aus Richtung Mannheim kommend auf der linken Fahrspur ebenfalls in Richtung Bürstadt unterwegs war.
Da zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr herrschte, schließt die Polizei nicht aus, dass weitere Verkehrsteilnehmer den Zusammenstoß beobachtet haben. Zeugen, die Angaben zum genauen Ablauf machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 06206 94400 erreichbar. (tak)