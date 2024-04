Polizei rettet Hund aus Auto in Mannheim

Ein aufmerksamer Maimarktbesucher informierte am Montagmittag die Beamten der Sonderwache auf dem Maimarkt, nachdem er um 14.15 Uhr einen Hund in einem geparkten Auto festgestellt hatte. Der Hund bellte zwar die ganze Zeit im Auto, wirkte allerdings bereits geschwächt, was auch auf die sommerlichen Temperaturen zurückzuführen sein könnte.