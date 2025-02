Heidelberg: Unbekannter schubst Hundebesitzerin nach Streit in Hecke - Polizei ermittelt

Heidelberg. Ein Mann hat nach einem Streit eine 21-jährige Hundebesitzerin beim Gassigehen in eine Hecke geschubst. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in der Adolf-Engelhardt-Straße. Demnach soll der unangeleinte Hund des unbekannten Mannes den Vierbeiner der 21-Jährigen in eine Rangelei verwickelt haben. Um ihren Hund vor dem Angriff zu schützen, trat sie nach dem angreifenden Vierbeiner. Das versetzte den Mann derart in Rage, dass er die junge Frau in eine Lorbeerhecke schubste. Er stellte sich daraufhin so nah vor die Frau, dass sie nicht aus der Hecke aufstehen konnte. Dabei redete er mehrere Minuten auf sie ein. Als er schließlich etwas zurückwich, gelang es der 21-Jährigen aus der Hecke zu entkommen und wegzulaufen. Währenddessen schubste sie der unbekannte Mann erneut. Die Frau blieb unverletzt.