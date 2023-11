Streit um Leinenpflicht eskaliert: Hundebesitzerin schlägt 21-Jährige in Heidelberg

Eine alltägliche Situation aller Hundebesitzer, die plötzlich eskaliert. Am Mittwochmorgen ging eine 21-Jährige mit ihrem Hund in der Edinger Straße spazieren. Während sie ihren Hund, wie vorgeschrieben, an der Leine führte, war der Hund einer anderen Frau frei. Als sich die beiden Hunde nicht vertrugen, bat die 21-Jährige die andere Hundebesitzerin, ihren Hund ebenfalls anzuleinen, so wird es in der Pressemitteilung der Polizei erläutert. Doch der Hund ließ sich nicht anleinen und schien auch nicht zu folgen. Als er sich immer mehr dem Hund der 21-Jährigen näherte, stellte sich diese schützend vor ihren Liebling. Dieses Verhalten veranlasste die unbekannte Hundebesitzerin zu einem Angriff auf die 21-Jährige. Sie schubste sie und schlug ihr ins Gesicht.