Hunde an die Leine: Hirschberg beschließt Leinenpflicht

Eine Leinenpflicht für Hunde? Nach den Vorfällen im Frühjahr, bei denen innerhalb eines Monats gleich fünf Rehe gerissen wurden, sollte es die jetzt geben. Im Mai war die CDU-Fraktion vorgeprescht und hatte gefordert, dass die Hunde beim Gassigehen in besonders gefährdeten Gebieten an die Leine zu nehmen sind. Verwaltung sowie Jagdpächter und Revierförster Pfefferle rieten jedoch davon ab und schlugen vor, erst einmal eine Informationskampagne zu starten (wir berichteten). Jetzt kommt es doch anders: Gegen die Stimme von Oliver Reisig (FDP) hat der Verwaltungsausschuss am Mittwochabend doch eine Leinenpflicht beschlossen. Sie soll im Hirschberger Wald gelten, und zwar nur in der Brut- und Setzzeit.