Polizeibericht Mannheim

Körperverletzung am Wasserturm

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.21 Uhr, haben zwei junge Männer zwei Frauen in Mannheim belästigt.

Die Frauen fühlten sich belästigt und dokumentierten die zwei Männer mit ihren Smartphones. Daraufhin schlugen diese einer der beteiligten Frauen das Handy aus der Hand und ohrfeigten sie. Anschließend entfernten sie sich mit zwei Fahrrädern in Richtung des Paradeplatzes. Durch die Fahndungsmaßnahmen konnten die 24- und 19-jährigen Beschuldigten gefunden und kontrolliert werden. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass einer der beiden Beschuldigten das Fahrrad mit fast 2 Promille geführt hatte. Ihn erwartet daher zusätzlich noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder von der Dienststelle entlassen.

Zündelei von Jugendlichen verläuft glimpflich

Am Freitagabend, gegen 19.25 Uhr, haben Jugendliche einen Rasen in Mannheim angezündet.

Die Jugendlichen hatten dabei mehr Glück als Verstand. Sie zündelten im Bereich des Bromberger Baumgangs auf einer trockenen Wiese und setzten hierbei ein ca. zehn Quadratmeter großes Rasenstück in Brand. Das Feuer entflammte nur knappe 20 Meter von einem Kindergarten entfernt. Dank der herrschenden Windverhältnisse breiteten sich die Flammen jedoch offenbar in die entgegengesetzte Richtung aus, sodass keine Gebäude in Gefahr waren. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Zwei bislang unbekannte Jugendliche sollen sich unmittelbar nach der Brandlegung schnell von der Örtlichkeit entfernt haben, wurden hierbei jedoch beobachtet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts geführt.