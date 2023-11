Rätselhafte Krankheit raubt Lebenskraft

„Ist heute Volkstrauertag?“, fragt ein älterer Mann verwundert seine Frau. Die zuckt mit den Schultern und liest halblaut einen Plakattext vor: „Wir trauern um verlorene Lebenszeit!“ Wie dem Seniorenpaar geht es am Samstagnachmittag vielen Menschen, die in Mannheims Innenstadt unterwegs sind. Mit den Kürzeln ME und CFS auf Transparenten können die wenigsten etwas anfangen. Und genau deshalb beteiligen sich Betroffene einer weitgehend unerforschten Multisystemerkrankung, die den Körper attackiert und Energie raubt, an einem „Trauergang“ durch die Planken.