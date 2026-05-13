Regen, Wind und Graupel – ungemütliche Tage in Hessen
Zur Wochenmitte in Hessen bleibt das Wetter unverändert kühl und regnerisch. Örtlich sind weiterhin Gewitter möglich.
Offenbach/Main. (dpa/lhe) Der Tag startet für die Menschen in Hessen mit einem wolkenverhangenen Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad örtlich immer wieder Schauer geben, die sich im Tagesverlauf ausbreiten. In Hochlagen werden Werte um 9 Grad erwartet. Vereinzelt seien Gewitter mit starken bis stürmischen Böen und Graupel möglich, warnt der DWD.
In der kommenden Nacht ist es bei Temperaturen zwischen 8 und 5 Grad weiter wechselhaft. Der Donnerstag zeigt sich meist stark bewölkt. Häufig gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Meteorologen erwarten kühle Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen um 8 Grad.
In der Nacht auf Freitag klingen die Schauer bei Temperaturen von 6 bis 2 Grad langsam ab. In den späteren Nachtstunden können gebietsweise Dunst- und Nebelfelder auftreten. Im Tagesverlauf breitet sich dann der Regen erneut in Hessen aus. Dabei werden laut den Wetterexperten Werte zwischen 12 und 15 Grad erwartet.