Klimakonferenz

Rhein-Neckar: Kreis passt sich dem Klimawandel an

Bürger, Politiker und Experten diskutierten über Anpassungen an den Klimawandel.

Erster Landesbeamter und Landrat Stellvertreter Stefan Hildebrandt erläutert, wie der Klimawandel sich auf den Kreis auswirkt. Foto: Bernhard Zinke
Erster Landesbeamter und Landrat Stellvertreter Stefan Hildebrandt erläutert, wie der Klimawandel sich auf den Kreis auswirkt.
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