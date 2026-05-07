Rhein-Neckar: Unbekannter begrapscht Frau in Straßenbahn 

Rhein-Neckar-Kreis. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr eine 22-jährige Frau sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn der Linie 5, die in Richtung Dossenheim-Nord unterwegs war. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Frau bereits in der Bahn, als in Weinheim oder Viernheim der Unbekannte hinzustieg und sich zu der Frau in eine Vierersitzgruppe setzte.

Die 22-Jährige setzte sich auf einen anderen Platz, der Mann folgte ihr. An der Haltestelle Dossenheim-Nord stellte sich die Frau zum Aussteigen in den Bereich vor die Tür. Der Unbekannte folgte und blieb direkt hinter ihr stehen. Als sich die Türen der Straßenbahn öffneten, griff er ihr plötzlich unvermittelt mit einer Hand in den Schritt. Die Frau flüchtete aus der Straßenbahn und erstatte bei der Polizei Anzeige.

Den Mann beschrieb sie wie folgt: Etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, mit kurzen blonden Haaren sowie einem kurzen blonden Bart und dünner Statur. Er trug eine graue Jogginghose, ein dunkles T-Shirt mit dunkelgrünem Hoodie und hatte eine auffällige rote Stoffeinkaufstasche mit Kleidung dabei.

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