Rimbach: Ein fortschrittlicher Plan für die Schulen

Rimbach/Kreis Bergstraße. Eine Vorlage, die quer durch die Fraktionen mit Lob und Anerkennung überschüttet wird – das ist im Bergsträßer Kreistag eine Seltenheit. Der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (SEP) für die Jahre 2025 bis 2030 wurde bei der Sitzung am Montag in der Mensa der Rimbacher MLS diese Ehre allerdings zuteil. Die Einschätzung von Lisa Galvagno (CDU), der Vorsitzenden des Ausschusses für Schule und Soziales, es handele sich um die „bislang fortschrittlichste Vorlage“, schlossen sich die Fraktionssprecher quasi ausnahmslos an. Folgerichtig stand am Ende die einstimmige Verabschiedung des SEP.