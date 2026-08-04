Sandhausen: Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der A5

Sandhausen. Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Sandhausen ist am Montagmorgen ein 32-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Skoda auf das Fahrzeug des 32-Jährigen auf, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 32-Jährigen auf einen Toyota geschleudert.