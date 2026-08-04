Unfall

Sandhausen: Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der A5

Ein Bremsmanöver löst am Montagmorgen eine Kettenreaktion auf der Autobahn aus. Einer der Beteiligten wird durch den Zusammenstoß verletzt.

Der linke Fahrstreifen der A5 musste gesperrt werden (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der linke Fahrstreifen der A5 musste gesperrt werden (Symbolbild).

Sandhausen. Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Sandhausen ist am Montagmorgen ein 32-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Skoda auf das Fahrzeug des 32-Jährigen auf, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 32-Jährigen auf einen Toyota geschleudert.

Trotz der leichten Verletzungen war eine akute medizinische Versorgung des 32-Jährigen nicht nötig. An den drei Autos entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 45.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis kurz nach 11 Uhr gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Walldorf übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kreuz Weinheim: Kettenreaktion auf A5 - vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt
Unachtsamkeit

Kreuz Weinheim: Kettenreaktion auf A5 - vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Vier Fahrzeuge waren am Sonntagabend in einen Unfall auf der A5 am Kreuz Weinheim verwickelt. Die Autobahn wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

26.05.2026

Sandhausen: Drängler bremst Verkehr auf A5 aus und verursacht Unfall - ein Verletzter
Rücksichtsloser Autofahrer

Sandhausen: Drängler bremst Verkehr auf A5 aus und verursacht Unfall - ein Verletzter

Ein weißer Mercedes soll am Donnerstag durch gefährliches Fahren einen Auffahrunfall auf der A5 bei Sandhausen provoziert haben. Dabei wurde ein 34-Jähriger verletzt.

19.12.2025

Sandhausen: Vier Autos kollidieren auf der L 598 - zwei Verletzte
Kettenreaktion

Sandhausen: Vier Autos kollidieren auf der L 598 - zwei Verletzte

Auffahrunfall löst einen Domino-Effekt aus. Vier Autos krachen ineinander. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Es entstand ein hoher Schaden auf der L 598 bei Sandhausen.

15.07.2025

St. Leon-Rot: 33-Jähriger verursacht Auffahrunfall mit drei weiteren Beteiligten
Autobahn

St. Leon-Rot: 33-Jähriger verursacht Auffahrunfall mit drei weiteren Beteiligten

Der junge Mann wechselte zu kurzfristig auf die mittlere Spur. Zwei Personen wurden verletzt. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

16.06.2025

Landkreis Schwäbisch Hall

Vier Menschen nach Auffahrunfall auf A6 verletzt

19.06.2023