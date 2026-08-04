Sandhausen: Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der A5
Ein Bremsmanöver löst am Montagmorgen eine Kettenreaktion auf der Autobahn aus. Einer der Beteiligten wird durch den Zusammenstoß verletzt.
Sandhausen. Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Sandhausen ist am Montagmorgen ein 32-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Skoda auf das Fahrzeug des 32-Jährigen auf, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 32-Jährigen auf einen Toyota geschleudert.
Trotz der leichten Verletzungen war eine akute medizinische Versorgung des 32-Jährigen nicht nötig. An den drei Autos entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 45.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen bis kurz nach 11 Uhr gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Walldorf übernahm die weiteren Unfallermittlungen.