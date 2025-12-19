Rücksichtsloser Autofahrer

Sandhausen: Drängler bremst Verkehr auf A5 aus und verursacht Unfall - ein Verletzter

Ein weißer Mercedes soll am Donnerstag durch gefährliches Fahren einen Auffahrunfall auf der A5 bei Sandhausen provoziert haben. Dabei wurde ein 34-Jähriger verletzt.

Der weiße Mercedes flüchtete im Anschluss (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der weiße Mercedes flüchtete im Anschluss (Symbolbild).

Sandhausen. Ein rücksichtsloser Mercedes-Fahrer hat auf der A5 in Höhe von Sandhausen einen Auffahrunfall zwischen einem VW und Opel provoziert. Wie die Polizei berichtet, war der unbekannte Drängler am Donnerstagabend auf der linken Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs. Dabei gab er den vorausfahrenden Fahrzeugen immer wieder Lichthupe, um zu signalisieren, dass sie die Spur für ihn räumen sollen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, überholte der unbekannte Fahrer einen VW und Opel auf der rechten Spur, ehe er wieder nach links wechselte und stark abbremste.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Aufgrund dieses Manövers musste der 34-jährige Opel-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 28-jährige VW-Fahrer, der hinter dem Opel fuhr, konnte sein Auto jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr seinem Vordermann auf. Der Unbekannte fuhr indessen einfach davon.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Beide Beteiligten gaben einhellig an, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein weißes Mercedes-Coupé mit Heppenheimer Kennzeichen (HP) gehandelt haben soll. Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Unfall zwischen Lkw und Auto - Opel-Fahrerin leicht verletzt
Auffahrunfall

Mannheim: Unfall zwischen Lkw und Auto - Opel-Fahrerin leicht verletzt

Eine 59-jährige Opel-Fahrerin ist bei einem Unfall in Mannheim verletzt worden. Im Baustellenbereich fuhr ihr ein Lkw ins Heck. Es entstand erheblicher Sachschaden.

22.10.2025

Mannheim: Fahrerflucht nach Auffahrunfall
Zeugen gesucht

Mannheim: Fahrerflucht nach Auffahrunfall

Erst fuhr der BMW-Fahrer einem Toyota ins Heck. Aber statt anzuhalten, fuhr er anschließend einfach davon.

08.09.2025

Schriesheim: Opel wird nach Auffahrunfall über A5 geschleudert - zwei Verletzte
Erheblicher Sachschaden

Schriesheim: Opel wird nach Auffahrunfall über A5 geschleudert - zwei Verletzte

Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Opel-Fahrerin über die Fahrbahn der A5 geschleudert. Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

01.09.2025

Mercedes-Fahrer verursacht Unfall auf der B38 bei Weinheim
Weinheim

Mercedes-Fahrer verursacht Unfall auf der B38 bei Weinheim

Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Montag auf der B38 einen Unfall mit einem 62-jährigen Ford-Fahrer verursacht. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.

12.11.2024

Unfall in Abtsteinach: Mercedes-Fahrer flüchtet nach Spiegelkollision
Abtsteinach

Unfall in Abtsteinach: Mercedes-Fahrer flüchtet nach Spiegelkollision

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Abtsteinach. Nachdem zwei Autos mit ihren Spiegeln zusammengestoßen waren, entfernte sich ein Fahrer vom Unfallort.

27.08.2024