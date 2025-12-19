Sandhausen: Drängler bremst Verkehr auf A5 aus und verursacht Unfall - ein Verletzter
Ein weißer Mercedes soll am Donnerstag durch gefährliches Fahren einen Auffahrunfall auf der A5 bei Sandhausen provoziert haben. Dabei wurde ein 34-Jähriger verletzt.
Sandhausen. Ein rücksichtsloser Mercedes-Fahrer hat auf der A5 in Höhe von Sandhausen einen Auffahrunfall zwischen einem VW und Opel provoziert. Wie die Polizei berichtet, war der unbekannte Drängler am Donnerstagabend auf der linken Spur in Richtung Karlsruhe unterwegs. Dabei gab er den vorausfahrenden Fahrzeugen immer wieder Lichthupe, um zu signalisieren, dass sie die Spur für ihn räumen sollen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, überholte der unbekannte Fahrer einen VW und Opel auf der rechten Spur, ehe er wieder nach links wechselte und stark abbremste.
Aufgrund dieses Manövers musste der 34-jährige Opel-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 28-jährige VW-Fahrer, der hinter dem Opel fuhr, konnte sein Auto jedoch nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr seinem Vordermann auf. Der Unbekannte fuhr indessen einfach davon.
Bei dem Zusammenstoß zog sich der Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Beide Beteiligten gaben einhellig an, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein weißes Mercedes-Coupé mit Heppenheimer Kennzeichen (HP) gehandelt haben soll. Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden. (heh)