SAP baut weltweit 8000 Jobs ab - stärkerer Fokus auf KI

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP steht offensichtlich vor seinem größten Umbau der Unternehmensgeschichte. SAP werde 2024 einen noch stärkeren Fokus auf zentrale strategische Wachstumsbereiche, besonders Künstliche Intelligenz für Unternehmen, legen, hieß es in einer Mitteilung. Davon sollen weltweit rund 8000 Arbeitsplätze betroffen sein. Den Angaben nach sind Freiwilligenprogramme und interne Umschulungsmaßnahmen geplant. „Solche Entscheidungen sind niemals leicht“, erklärte Vorstandssprecher Christian Klein auf der Jahrespressekonferenz. Doch sei es für eine erfolgreiche Zukunft von SAP notwendig.

Ende 2024 soll die Zahl der Beschäftigten aufgrund von „Reinvestitionen in strategische Wachstumsbereiche“ - also etwa der Neueinstellung von Spezialisten für KI - etwa dem aktuellen Niveau entsprechen, also rund 107.600. SAP schätzt die Kosten für die Restrukturierung auf rund zwei Milliarden Euro.

Ziel sei, Qualifikationen und Ressourcen der SAP den zukünftigen Geschäftsanforderungen auch weiterhin gerecht werden, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Konzern will bis Ende 2025 rund eine Milliarde Euro in KI investieren.

SAP: Betrifft der Umbau auch den Stammsitz Walldorf?

Inwieweit der Umbau den Stammsitz Walldorf treffen wird, ließ das Unternehmen zunächst offen. Kündigungen sind in Deutschland praktisch ausgeschlossen, an anderen Standorten auf der Welt allerdings nicht. Ein Sprecher teilte zum Stellenabbau mit: „Wir handeln dabei sozial verantwortlich, indem wir Talente in neue Bereiche verschieben sowie Vorruhestands- und Abfindungsprogramme anbieten. Hierzu stehen wir bereits im Austausch mit den Sozialpartnern, um einen sozialverträglichen Ansatz zu finden.“

SAP hatte bereits 2023 Hunderte Stellen weltweit abgebaut, um sich stärker auf Wachstumsbereiche zu konzentrieren.