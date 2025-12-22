Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: 75-jährige Frau vermisst
Die 75-Jährige wird seit dem 19. Dezember vermisst. Dass sie in einer hilflosen Lage steckt, kann die Polizei nicht ausschließen.
Schönau/Rhein-Neckar-Kreis. Eine 75-jährige Frau aus Schönau im Rhein-Neckar-Kreis wird seit dem 19. Dezember vermisst. Wie die Polizei mitteilt, waren alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos. Nun bitten die Ordnungshüter die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche. Dass die Frau in einer hilflosen Lage steckt, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.
Die Frau wird wie folgt beschrieben:
- circa 162 Zentimeter groß
- schlanke Statur
- kurze blonde Haare
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten können über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 gegeben werden. (mr)