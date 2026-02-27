Schriesheim: 81-Jährige bei Unfall auf Talstraße schwer verletzt
Eine 81-jährige Fußgängerin ist auf der Talstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Schriesheim. Eine 81-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag auf der Talstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß eine 59-jährige Fahrerin eines Hyundai gegen 15.45 Uhr beim Rückwärtsfahren mit der Frau zusammen.
Die Autofahrerin hatte zuvor auf dem an das Rathaus angrenzenden Parkplatz nach einer freien Stellfläche gesucht. Als sie keinen Parkplatz fand, setzte sie mit ihrem Wagen zurück auf die Talstraße, um ihre Fahrt fortzusetzen. Dabei erfasste sie die 81-Jährige, die sich auf dem Gehweg befand.
Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Hyundai entstand kein Sachschaden.
Der Verkehrsdienst Mannheim nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (tak)