Schriesheim: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Schriesheim. Bei einem Auffahrunfall auf der L536 bei Schriesheim sind drei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stoppte eine 32-Jährige ihren Opel verkehrsbedingt auf der Landstraße in Höhe der A5-Abfahrt. Ein 84-jähriger BMW-Fahrer übersah dies jedoch und krachte quasi ungebremst in das Heck des Opels. Dadurch wurde das Fahrzeug der 32-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Neben der 32-Jährigen wurden auch ihre 82 und 61 Jahre alten Beifahrerinnen verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)