Schriesheim: Drei Verletzte nach Auffahrunfall
Ein 84-Jähriger ist am Samstag einer Opel-Fahrerin auf der L536 bei Schriesheim fast ungebremst ins Heck gefahren. Drei Personen wurden dabei verletzt.
Schriesheim. Bei einem Auffahrunfall auf der L536 bei Schriesheim sind drei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stoppte eine 32-Jährige ihren Opel verkehrsbedingt auf der Landstraße in Höhe der A5-Abfahrt. Ein 84-jähriger BMW-Fahrer übersah dies jedoch und krachte quasi ungebremst in das Heck des Opels. Dadurch wurde das Fahrzeug der 32-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Neben der 32-Jährigen wurden auch ihre 82 und 61 Jahre alten Beifahrerinnen verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg übernahm die weiteren Unfallermittlungen. (heh)