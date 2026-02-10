Polizei

Schriesheim: Jugendlicher auf Roller sprüht Mann Reizgas ins Gesicht

Nach einem Streit vor einem Einkaufsmarkt in der Bismarckstraße ist am Montagnachmittag ein 54 Jahre alter Mann von zwei Jugendlichen auf einem E-Roller angegriffen worden.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Schriesheim. Nach einem Streit vor einem Einkaufsmarkt in der Bismarckstraße ist am Montagnachmittag ein 54 Jahre alter Mann von zwei Jugendlichen auf einem E-Roller angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, sprühte der Mitfahrer dem Mann im Vorbeifahren einen Reizstoff in die Augen. Der 54-Jährige erlitt starke Schmerzen und musste medizinisch behandelt werden.

Demnach war es zunächst vor dem Markt zu einem verbalen Streit zwischen dem Mann und mehreren Jugendlichen gekommen. Anschließend lief der 54-Jährige über die Römerstraße in Richtung B3. Auf Höhe des dortigen Kindergartens fuhren kurz vor 17 Uhr zwei Jugendliche auf einem E-Roller an ihm vorbei. Dabei setzte der Mitfahrer den Reizstoff ein, danach flüchteten die beiden in Richtung B3.

Die Tatverdächtigen werden als männlich, sehr schlank und etwa 16 bis 17 Jahre alt beschrieben. Beide sollen schwarze Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen haben, einer zudem eine Gucci-Tasche. Die Polizei spricht von einem süd- bis südosteuropäischen Aussehen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06203 61301 entgegen. (dls)

