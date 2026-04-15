Schriesheim: Rollerfahrer kracht in Skoda - und haut ab
Ein Rollerfahrer ist mit seiner Sozia in Schriesheim gegen ein geparktes Auto gefahren und zu Boden gestürzt. Im Anschluss flüchteten sie.
Schriesheim. Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Dienstagabend im Schleifenweg/St.-Wolfgang-Straße in Schriesheim in einen geparkten Skoda gekracht und anschließend abgehauen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Vorfall von einem Zeugen beobachtet. Zudem hatte der Rollerfahrer eine Sozia dabei. Durch den Zusammenstoß mit dem Skoda stürzten beide zu Boden, wodurch sich die Mitfahrerin vermutlich leicht verletzte. Im Anschluss schwangen sich beide wieder auf den roten Motorroller und flüchteten. Dem Zeugen gelang es noch, das Versicherungskennzeichen zu notieren. Der Schaden am Auto wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.
Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:
- Fahrer: männlich, zwischen 13 und 16 Jahre alt, dunkel gekleidet, schwarzer Helm, schwarzes Visier.
- Mitfahrerin: weiblich, ebenfalls zwischen 13 und 16 Jahre alt, schwarz/rosafarbene Schuhe, schwarzer Helm, vermutlich im Rückenbereich verletzt.
Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer sowie die Mitfahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 06201 1003 0 zu melden. (heh)