Schriesheim: Fünfstelliger Schaden nach Fahrerflucht in Robert-Bosch-Straße

Schriesheim. Die Polizei sucht einen Unbekannten, der nach einem Unfall in der Robert-Bosch-Straße am Montagmorgen gegen 9.42 Uhr Fahrerflucht begangen haben soll. Geschädigter war ein 51-jähriger Fordfahrer, der zum genannten Zeitpunkt an einem Anhänger vorbei wollte, der in entgegengesetzter Richtung auf der rechten Fahrbahn abgestellt war. In diesem Moment steuerte der oder die Unbekannte unmittelbar nach links. Der 51-Jährige riss das Lenkrad herum, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und krachte in den Anhänger. Der Flüchtige wiederum fuhr auf den Gehweg und dann einfach davon. Am Ford des 51-jährigen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 06201/10030 erbeten. (gab)