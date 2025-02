Schriesheim: Verletzter Fahrer und Totalschaden nach Unfall mit Lkw auf A5 

Schriesheim. Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag aus bislang unbekannten Gründen auf einen Sattelauflieger aufgefahren und hat leichte Verletzungen erlitten. An seinem Pkw entstand Totalschaden, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Hirschberg auf der A5 in Fahrtrichtung Darmstadt. Nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw kam das Auto des 34-Jährigen ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte schließlich gegen die Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Die rechte Fahrbahn war bis kurz vor 18 Uhr gesperrt, für das Abschleppen sperrten Einsatzkräfte die Fahrbahn kurzzeitig voll. Die Höhe des Gesamtschadens war zunächst nicht bekannt. (dls)