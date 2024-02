Schüsse in Mannheimer Quadraten: Drei Menschen verletzt

In der Mannheimer Innenstadt sind in der Nacht auf Montag drei Personen durch Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich kurz nach Mitternacht eine Personengruppe vor einem Nachtclub in den N Quadraten auf, als die Schüsse fielen. Eine 27-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 24 und 35 Jahren wurden verletzt.