Unfall

Schwetzingen: 75-Jährige kracht gegen Prellvorrichtung und wird verletzt

Vom linken Fahrstreifen der B39 wollte eine 75-Jährige in letzter Sekunde die Auffahrt auf die A6 bei Schwetzingen nehmen. Doch das Abbiegemanöver ging schief.

Die Frau krachte gegen die Prellvorrichtung der Leitplanke (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Frau krachte gegen die Prellvorrichtung der Leitplanke (Symbolbild).

Schwetzingen. Eine 75-jährige Smart-Fahrerin ist am Montagvormittag gegen eine Prellvorrichtung an der A6-Anschlussstelle bei Schwetzingen gekracht. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war die 75-Jährige auf der B39 von Hockenheim kommend in Richtung Schwetzingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle zur A6 zog sie plötzlich von der linken Spur nach rechts, um die Autobahnzufahrt die Autobahnzufahrt noch zu erreichen. Zu spät: Anstatt auf den Zubringer zu fahren stieß, sie mit ihrem Smart frontal gegen die Prellvorrichtung der Leitplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Smart um 180 Grad und kam auf dem Zubringer zum Stehen. Die 75-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Smart wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. (heh)

