Polizei

Sinsheim: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf A6

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw am Montagvormittag sind drei Personen verletzt worden - eine davon schwer. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt.

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolbild)

Sinsheim. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw hat auf der A6 bei Sinsheim drei Verletzte gefordert. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg.

Eine 35 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Audi auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 6 und prallte aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen. Durch die Kollision verletzten sich die Fahrerin sowie zwei Mitfahrende im Audi. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt. Genauere Angaben zum Verletzungsbild lagen zunächst nicht vor.

Der Audi war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht fest.

Für die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte den rechten sowie zeitweise den mittleren Fahrstreifen. Die Sperrung wurde gegen 10.30 Uhr wieder aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (dls)

