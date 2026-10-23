Ermittlungen laufen

Speyer: Explosion in Innenstadt beschädigt Gebäude

In Speyer hat eine Explosion in der Lauergasse mehrere Gebäude beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Speyer. Unbekannte Täter haben gegen 2.45 Uhr am frühen Freitagmorgen im Bereich eines Geschäfts in der Innenstadt einen Sprengsatz oder Knallkörper gezündet und damit eine Explosion ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, gingen dadurch von vier Häusern Fensterscheiben zu Bruch. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Feuerwehr und Polizei waren am frühen Morgen noch im Einsatz in der Lauergasse. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor. Eine Gefahr für weitere Anwohner bestand nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

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