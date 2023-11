Felicia Schöner erzählt die Fluchtgeschichte ihrer Mutter

Als Folge des Zweiten Weltkriegs mussten Millionen von Menschen aus ihrer Heimat flüchten. Felicia Schöners Mutter war eine von ihnen. In „Meine Mutter auf der Flucht“ hat Schöner, Leiterin des Hospizdienstes Odenwald in Wald-Michelbach, nun die Fluchterfahrungen ihrer Mutter literarisch verarbeitet.

Leid der Mutter dokumentiert

In der Pressemitteilung macht Michael Ränker vom Evangelischen Dekanat Bergstraße deutlich, dass „das Thema Flucht und Vertreibung bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat“. „Meine Mutter auf der Flucht“ ist Felicia Schöners Debüt. Fliehen zu müssen, ist eine traumatische Erfahrung. Oft können Betroffene noch Jahrzehnte später nicht über ihr Leid sprechen. So war es auch bei Felicia Schöners Mutter der Fall, die als Fünfzehnjährige aus ihrer Heimat fliehen musste, um nicht in die Frontlinie zu geraten, nachdem die sowjetischen Streitkräfte im Januar 1945 die Grenze zu Schlesien überschritten hatten. Die Tochter spürt in ihrem Werk, das reich bebildert ist, die Fluchtgeschichte der Mutter nach. Sie bündelt ihre eigenen Erinnerungen und verknüpft sie mit den gesammelten Informationen und Fotografien. Mit ihrem Erstlingswerk möchte Schöner einen Teil dazu beitragen, „dass Menschen mit Fluchterfahrungen Verständnis und Mitgefühl entgegengebracht wird“.