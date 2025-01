Das Heppenheimer Neujahrsbaby heißt Iris

Am Neujahrstag um 11.10 Uhr erblickte die kleine Iris am Kreiskrankenhaus in Heppenheim das Licht der Welt. Das "Rennen" hat demnach das Weinheimer Neujahrsbaby Nelio gewonnen. Er kam bereits um 0.07 Uhr zur Welt. Dennoch: Die kleine Iris ist damit das erste Baby, das im Jahr 2025 im Kreißsaal des Kreiskrankenhauses Bergstraße zur Welt kam. Bei der Geburt wog sie 3.150 Gramm, war 52 Zentimeter groß und ist das erste Kind von Mama Verena und Papa Heiko Mey aus Bensheim, schreibt das Kreiskrankenhaus Bergstraße in einer Pressemitteilung schreibt.