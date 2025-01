Das Weinheimer Neujahrsbaby 2025 heißt Nelio 

Der kleine Nelio machte es in der Neujahrsnacht richtig spannend: Um 0.07 Uhr erblickte er als erstes Baby 2025 in der Weinheimer GRN-Klinik das Licht der Welt. Dabei hätte sich Mama Caroline Corad-duzza gewünscht, dass die Geburt schneller vorangeht – auch wenn das bedeutet hätte, dass er noch im „alten“ Jahr entbunden worden wäre. „Ich lag lange in den Wehen. Die Geburt wollte einfach nicht vorangehen“, verrät sie im Gespräch mit unserer Zeitung.