Suche nach zwei Personen im Rhein in Mannheim 

Mannheim/Ludwigshafen. Nachdem die Polizei am Samstag eine Suchaktion nach drei Personen im Rhein bei Biblis durchführen musste, sollen am Sonntag gegen 15 Uhr zwei Menschen offenbar in der Mitte des Rheins zwischen Mannheim und Ludwigshafen flussabwärts getrieben sein. Ein Passant hatte zunächst eine Person gemeldet, die offenbar im Rhein schwamm. Kurz darauf sei deren Kopf nicht mehr zu sehen gewesen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei sollen zwei Personen im Rhein getrieben sein. Mindestens eine Person habe dabei um Hilfe gerufen. Die Wasserschutzpolizei Mannheim und Ludwigshafen, Feuerwehr und DLRG suchten den Rhein großflächig ab.

Rettungshubschrauber Christoph 5 und ein Polizeihubschrauber unterstützten die Suche. „Personen wurden im Rhein nicht gefunden oder geborgen. Die Suche wurde gegen 17 Uhr abgebrochen“, teilte die Polizei am frühen Sonntagabend mit.

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