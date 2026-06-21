Drei Personen nach Badeunfällen im Rhein vermisst

Biblis/Gernsheim. Ein 50-jähriger Mann wurde von Familienangehörigen am Samstag um 18.19 Uhr in Gernsheim als vermisst gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei begab sich der Mann um 15.45 Uhr in Höhe der NATO-Straße zum Schwimmen in den Rhein. Für gewöhnlich kehrt der Bergsträßer dann nach einer Stunde fußläufig an die Einstiegsstelle zurück, nicht so am Samstagabend. Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Bootes der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim und des Polizeihubschraubers der Polizeifliegerstaffel Egelsbach verliefen ohne Erfolg.