Blaulicht

Drei Personen nach Badeunfällen im Rhein vermisst

Die Polizei startete gemeinsam mit Feuerwehren, Rettungsdiensten und DLRG eine umfangreiche Suchaktion. Doch bislang wurden die drei vermissten Personen nicht gefunden.

Zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suche nach den vermissten Personen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suche nach den vermissten Personen (Symbolbild).

Biblis/Gernsheim. Ein 50-jähriger Mann wurde von Familienangehörigen am Samstag um 18.19 Uhr in Gernsheim als vermisst gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei begab sich der Mann um 15.45 Uhr in Höhe der NATO-Straße zum Schwimmen in den Rhein. Für gewöhnlich kehrt der Bergsträßer dann nach einer Stunde fußläufig an die Einstiegsstelle zurück, nicht so am Samstagabend. Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Bootes der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim und des Polizeihubschraubers der Polizeifliegerstaffel Egelsbach verliefen ohne Erfolg.

Noch während der laufenden Suchmaßnahmen nach dem 50-jährigen Schwimmer wurde die Besatzung des Polizeibootes um 20.15 Uhr von Passanten vom Ufer aus darauf aufmerksam gemacht, dass zwei 23- und 27-jährige Nichtschwimmer in Höhe der NATO-Rampe im Rhein untergegangen seien. Sofortige Suchmaßnahmen unter erneuter Einbindung des Polizeihubschraubers, von Feuerwehren, Rettungsdiensten und der DLRG verliefen auch in diesem Fall leider erfolglos. Zeugen des Vorfalls wurden vor Ort durch die Notfallseelsorge betreut.

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