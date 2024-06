Transidentität bei Kindern - Wenn der Körper nicht zur Seele passt

„Heißt das, erst wenn ich gestorben bin, kann meine Mädchenseele im Himmel auch endlich ein Mädchen sein?“ Diese Frage stellte Ellen* ihrer Mutter mit vier. Damals hießt Ellen noch Lukas. Es war der Moment, in dem Ellens Mutter klar wurde, dass da etwas anders ist, mit ihrem Kind. Ganz anders. Der Moment, an dem sie die vielen kleinen Hinweise nicht mehr verdrängen konnte. Das Desinteresse an anderen Jungs, an Jungsspielzeug, an Baustellen und Autos. Im Gegenzug die anhaltende Begeisterung für das Tragen von Kleidern und Röcken, für lackierte Fingernägel, Schminke, die Farbe Rosa, für Glitzerpferdchen und Rollenspiele, in denen das Kind immer die Mutter sein wollte oder wenigstens die große Schwester.