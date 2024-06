Mann gibt sich als Polizist aus - Mädchen sexuell belästigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Mann hat sich Wiesbaden als Polizist ausgegeben und ein zehn Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Der Unbekannte habe sich am Montag dem Mädchen gegenüber als Beamter zu erkennen gegeben und sei ihm in ihre Wohnung gefolgt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin habe er das Kind «unsittlich» berührt, wie es im Polizeibericht heißt. Im Eingangsbereich der Wohnung war der Täter demnach in Begriff eine «Kontrollsituation durchzuführen.» Die Mutter des Mädchens, die zu dem Zeitpunkt zu Hause war, schickte den Fremden aus der Wohnung.