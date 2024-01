Unfallflucht nach Kollision mit zwölfjährigem Fahrradfahrer

Am Mittwoch, kurz vor 14 Uhr, ist es in Sandhausen zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem 12-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der unbekannte Autofahrer auf der Seegasse in Fahrtrichtung Mayerstraße unterwegs. An der Kreuzung übersah dieser einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden.